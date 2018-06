Vor wenigen Tagen wurde Alarm für Cobra 11-Star Erdogan Atalay (51) Vater eines Töchterchens. Bruder Maris und Schwester Amira freuen sich über die Geburt der Kleinen, die Ehefrau Katja Ohneck am 28. Mai zur Welt brachte. 51 Zentimeter groß, 2850 Gramm schwer – und einen Namen hat das kleine Wunder auch schon! Da flossen auch bei dem knallharten Actionstar die Freudentränen.

Matilda Meliha heißt das Mäuschen, das Papas Herz zum Schmelzen bringt. Der Bild verriet Erdogan: "So ein Wunder, so etwas Schönes, so etwas Reines. Da spürt man einfach nur Liebe. Nichts als Liebe. Aber man fragt sich dann auch, wo all das Böse auf der Welt herkommt." Er habe nach der Geburt Tränen des Glücks vergossen – vorher habe er alles um sich herum ausgeblendet: "Wenn mir jemand sagen würde, mach da einen Schnitt, dann würde ich das machen. Das ganze Emotionale kam erst hinterher hoch, als die Geburt vorbei war."

Der fünfjährige Maris sei ganz begeistert von seiner Schwester: "Er liebt sie jetzt schon total. Er ist ein ganz stolzer großer Bruder." Momentan führe Erdogan mit seinem Sohn allein den Haushalt. Die 15-jährige Amira stammt aus der ersten Ehe des Seriendarstellers.

Matthias Nareyek/Getty Images Katja Ohneck und Erdogan Atalay bei den Bambis 2014 in Berlin

RTL / Guido Engels Semir Gerkhan (Erdogan Atalay, l.) und Alex Brandt (Vinzenz Kiefer) bei "Alarm für Cobra 11"

Katja Ohneck Erdogan Atalay und Katja Ohneck bei ihrer symbolischen Hochzeit auf den Malediven

