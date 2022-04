Das wäre um ein Haar schiefgegangen! Am Set von Alarm für Cobra 11 geht es oft turbulent zu: Verfolgungsjagden, Explosionen und Schusswechsel prägen die beliebte Actionserie. Vor einiger Zeit hätte der Dreh beinahe in einer Katastrophe geendet – denn ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hielt die gespielte Szene offenbar für echt. Daraufhin wollte er eingreifen und auf Schauspieler Erdogan Atalay (55) schießen.

Im Zuge seiner Aussage in einem Prozess kam auch diese Episode zur Sprache. Eine Kollegin berichtete, dass der Geldbote seinerzeit in ein nicht abgesperrtes Set der Serie geraten sei: "Da hat der Kollege dann gehört 'Geld her, Waffe her!' und hätte fast auf den Schauspieler Erdogan Atalay geschossen." Zum Glück habe er seinen Irrtum allerdings rechtzeitig bemerkt, fügte die Zeugin hinzu.

Der Vorfall habe sich jedoch nachhaltig auf den Security-Mann ausgewirkt, betonte dessen Kollegin: Demnach sei er von dem Vorfall so schockiert gewesen, dass er seine Dienstwaffe fortan nicht mehr geladen habe. So habe er verhindern wollen, dass sich ein solches Szenario wiederhole, schloss die 52-Jährige.

