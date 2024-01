Erdogan Atalay nimmt Abschied von Christian Oliver (†51)!

Er äußert sich erstmals zum schrecklichen Tod seines Freundes! Der Schauspieler Erdogan Atalay (57) stand neben seinem Kollegen Christian Oliver für die deutsche Serie Alarm für Cobra 11 vor der Kamera. Erst vor wenigen Tagen verstarb Letzterer bei einem tragischen Flugzeugabsturz, bei dem auch seine beiden Töchter ums Leben kamen. Nun trauert Erdogan mit emotionalen Worten um Christian!

Auf Instagram postet der Schauspieler ein Bild von sich und seinem Kollegen, das eine alte Szene aus der Serie zeigt, in der die beiden gemeinsam spielten. "Es ist eine unfassbare, herzzerreißende Tragödie. All meine Gedanken, Gebete und mein Beileid gehen an seine Frau und die ganze Familie. Ich bin wirklich schockiert und ich habe keine Worte!", trauert Erdogan.

Und auch die Fans bekunden ihr Beileid unter dem Beitrag. "Ich kann es nicht glauben. Ruhe in Frieden, Christian Oliver", schreibt ein Nutzer auf Social Media und ein weiterer äußert sich: "Es ist eine schreckliche Tragödie, ich weigere mich immer noch, den tragischen Tod von Christian und seinen Töchtern zu glauben. [...] Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Gedanken sind bei der Mutter, der Frau und dem Rest der Familie."

TVNOW Erdogan Atalay in einer "Alarm für Cobra 11"-Szene

Getty Images Christian Oliver, Schauspieler

Instagram / wundabarpilates Christian Oliver und Jessica Klepsers Töchter

