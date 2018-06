Ob das eine tiefere Bedeutung hat? Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen wurden Moderator Peer Kusmagk (42) und Surferin Janni Hönscheid (27) Eltern eines Sohnes. Und obwohl der kleine Emil-Ocean mittlerweile eine echte Wasserratte ist, in die Fußstapfen seiner Mama Janni scheint er, vorerst zumindest, nicht zu treten. Denn sein erstes Wort hat mit einer ganz anderen sportlichen Disziplin zu tun!

Am Rande des WM-Kindertrainingslagers im Legoland Discovery Center Berlin traf Promiflash Papa Peer, der ganz offen von den ersten Sprechversuchen seines Schatzes schwärmte: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Emil-Ocean mal Fußballfan wird, weil das erste Wort, das er sagen kann, ist Ball." Das Paar sollte sich an diese vier Buchstaben gewöhnen, denn der zehn Monate alte Junge sagt nichts anderes mehr – egal, in welcher Gefühlssituation er sich gerade befindet.

"Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber er begeistert sich für Bälle, so viel kann ich sagen", erzählte der stolze Vater weiter. Der 42-Jährige ist selbst großer Fußballfan und unterstützt als Berliner schon seit seiner Kindheit den Verein Hertha BSC.

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

AEDT/WENN Peer Kusmagk bei der Premiere von "Tanz der Vampire"

Tobias Schwarz/AFP/Getty Images Peer Kusmagk im Legoland Discovery Centre Berlin

