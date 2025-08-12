Mögliche Haft: Yasin Cilingir will Knöllchen nicht bezahlen

Yasin Cilingir (34) bleibt seinen Prinzipien treu. Dem Realitystar drohen neun Tage Haft, weil er einen Strafzettel in Höhe von 309 Euro nicht bezahlt hat. Wie er selbst erklärte, ging der entsprechende Brief mit der Zahlungsanweisung wohl durch einen kürzlichen Umzug verloren. Doch statt den Betrag nun nachträglich zu begleichen, stellt sich der Mann von Samira Cilingir quer. "Ich finde es einfach nur lächerlich. [...] Ich lasse mich auf solche Spielchen nicht ein. Aus Prinzip geht das über meinen Anwalt. Rechtsschutz grüßt", erklärt er in seiner Instagram-Story.

Die Frau des Influencers hätte den Streit mit den Behörden am liebsten anders gelöst. "Samira dachte, aus Angst einfach den Strafzettel zu bezahlen, wäre eine Lösung. Nee, das kläre ich anders. Ja, durch den Umzug ist mir der Brief untergegangen. Aber direkt mit einem Beschluss und neun Tagen Haft zu kommen, wirkt eher wie ein schlechter Witz als wie seriöses Vorgehen", stellt Yasin klar. Die Brünette sieht währenddessen alles andere als begeistert aus.

Falls Yasin die Geldstrafe mit einem Gefängnisaufenthalt begleichen sollte, wäre er nicht nur von seiner Frau getrennt. Gemeinsam haben die Love Island-Bekanntheiten nämlich zwei Kinder. Ob sie in Zukunft noch weiteren Nachwuchs bekommen werden, scheint für die TV-Stars noch nicht ganz klar zu sein. "Immer wieder denke ich mir, ein drittes Kind wäre schon ganz schön. Ich werde ja jetzt erst 28. Aber dann denke ich mir wiederum, ich habe gar keine Lust auf die Schwangerschaft, weil ich zuvor Horrorschwangerschaften hatte", offenbarte Samira ihren Followern kürzlich im Netz.

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir, April 2025