Gelten diese kryptischen Zeilen etwa Katie Price' Tochter?

Spielt Katie Price (47) mit diesen Zeilen auf ihr Zerwürfnis mit ihrer Tochter Princess Andre (18) an? Zuletzt fühlte sich das ehemalige Boxenluder von ihrem Kind wohl etwas vernachlässigt. Diese startet aktuell mit ihrer eigenen Doku-Serie durch, in der ihre Mutter nicht vorkommt – das verletzt sie wohl. In ihrer Instagram-Story teilte Katie nun kryptische Worte über das Muttersein. "Deine Mutter ist nicht deine Feindin", steht zu Beginn des Beitrags geschrieben. Eine Mutter sage zwar nicht immer das, was man hören möchte, aber "ihr Herz ist immer am richtigen Fleck", heißt es weiter.

Der Beitrag endet mit: "Sie versucht nicht, dich zu kontrollieren. Sie versucht, dich zu beschützen. Sie mag nicht perfekt sein, aber sie ist die einzige Frau auf dieser Welt, die wirklich das Beste für dich will, auch wenn es sie alles kostet." Katie spielt damit wohl auf die Rolle im Leben ihrer Tochter an. Vor wenigen Tagen erschien Princess' erste eigene Doku mit dem Namen "The Princess Diaries". Katie erklärte, dass sie sogar kostenlos bereit gewesen wäre, bei der Show mitzuwirken – dies wurde jedoch von Princess' Management abgelehnt.

Auch wenn Katie es schade findet, dass sie nicht in der Doku ihres Nachwuchses mitwirkt, stellte sie bereits klar, dass sie und Princess keinen Streit haben. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erklärte sie: "Wir haben nie einen Streit oder eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Wir verstehen uns wie beste Freundinnen." Auch Princess bestätigte in ihrer Show, dass sie und ihre Mutter inzwischen ein engeres Verhältnis haben. Früher sei dies aber auch mal anders gewesen. "Ich wünschte, ich hätte eine glücklichere Kindheit gehabt, ich hatte schon in jungen Jahren so viel auf dem Teller und Dinge im Hinterkopf", erklärte die 18-Jährige in "The Princess Diaries".

Anzeige Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Katie Price und ihre Tochter Princess, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_andre Princess Andre im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023