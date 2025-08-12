Mysteriöses Video: Mimi Fiedler löscht all ihre Beiträge

Mimi Fiedler (49) sorgt derzeit auf Instagram für mächtigen Wirbel! Die ehemalige Tatort-Schauspielerin hat fast alle ihre bisherigen Beiträge auf der Plattform gelöscht und überrascht ihre Fans mit einem neuen Video. Darin fordert sie ihre Follower unmissverständlich auf, ihr zu entfolgen, wenn ihnen bestimmte Dinge an ihr missfallen. "Heute ist ein guter Tag, mir zu entfolgen", schreibt sie in der Videobeschreibung. Das Video selbst zeigt sie barfuß auf einem Stein sitzend, teils in Gedanken versunken, teils mit direktem Blick in die Kamera. Über die Szenen legt ein Voice-over eine Reihe von klaren Aussagen: "Wenn du mich scheiße findest, geh", oder auch "Wenn du deinen Partner betrügst, geh".

Bereits wenige Tage zuvor hatte Mimi ihre Fans mit einer anderen Instagram-Botschaft überrascht: Sie postete eine Foto-Serie, die darauf hindeutet, dass sie geheiratet hat, und bedankte sich bei allen, die diesen Tag für sie unvergesslich gemacht haben. Nun sorgt ihr neuester Beitrag für gemischte Reaktionen: Einige Fans rätseln über die Bedeutung des Videos oder kritisieren Mimi dafür, vielleicht aus ihrem Instagram-Profil Kapital schlagen zu wollen. Andere hingegen feiern die Klarheit und Stärke ihrer Worte, wie etwa der Kommentar "Bin gekommen, um zu bleiben". Auch prominente Unterstützerinnen wie Susan Sideropoulos (44) und Sila Sahin (39) ließen mit roten Herz-Emojis ihre Zustimmung da, während Ruth Moschner (49) das Video mit drei Flammen-Emojis kommentierte.

Mimi teilt immer wieder auch private Einblicke in ihre Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Offenheit über ihren früheren Kampf gegen Alkoholprobleme. Ihre aktuellen Aussagen und die markante Inszenierung auf Instagram könnten ein Ausdruck dafür sein, dass die Schauspielerin bewusst auf Themen wie Selbstermächtigung und klare Abgrenzung setzt. Ihre Fans scheinen jedoch noch uneins zu sein, wie sie mit dieser neuen Seite umgehen sollen – doch Mimi bleibt trotz allem bei sich selbst und sendet eine unmissverständliche Botschaft an alle, die ihr folgen.

Anzeige Anzeige

Krick, Jens/ Action Press Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Mimi Fiedler beim Deutschen Fernsehpreis im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler, Schauspielerin