TV-Comeback ist für krebskranke Teddi Mellencamp kein Thema

Von 2017 bis 2020 war Teddi Mellencamp (44) in der US-Realityshow Real Housewives of Beverly Hills an der Seite von Kyle Richards (56) und Dorit Kemsley zu sehen. Aktuell kämpft sie allerdings gegen eine Krebserkrankung – und die macht ihr wie neben vielem anderem auch ein TV-Comeback aktuell unmöglich. "Ich habe dafür momentan einfach nicht die Kapazitäten", räumt Teddi in dem Podcast "The Jamie Kern Lima Show" ehrlich ein und fügt hinzu: "Ich bin niemand, der gerne etwas tut, wenn ich es nicht gut kann." Sie befindet sich aktuell in Behandlung – darauf liegt ihr Fokus.

"Ich glaube nicht, dass das das Beste für die Besetzung wäre, und es wäre auch nicht das Beste für mich im Moment", findet Teddi zu einem möglichen Comeback bei "Real Housewives of Beverly Hills". Die dreifache Mutter habe dafür aktuell ohnehin keinen Kopf. Ihre Erkrankung bringe für Teddi schließlich auch eine große Angst mit sich. So fürchte sie sich aktuell am meisten davor, "sich allein zu fühlen", gesteht sie. Auch deshalb habe sie sich trotz des Krebses wieder auf Partnersuche begeben. Seit November 2024 ist sie von ihrem Mann Edwin Arroyave getrennt. Im Juni begann sie wieder jemanden zu daten – inzwischen sehen sie sich aber nicht mehr.

Im Februar machte die Tochter von John Mellencamp (73) öffentlich, dass bei ihr gleich mehrere Hirntumore entdeckt worden waren – daraufhin musste sie sich einer schweren Operation unterziehen. Zwei Monate später war dann klar, dass Teddi gegen Krebs im vierten Stadium kämpft. Zuletzt ging es der 44-Jährigen wieder deutlich schlechter – weshalb sie auch ihre Immuntherapie pausieren musste. "Im Grunde genommen habe ich mich einen Monat lang nicht gut gefühlt, was mich ziemlich schockiert hat, und ich glaube, das hat mir mental sehr zugesetzt", erklärte sie Ende Juli in ihrem Podcast "Two T’s in a Pod".

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Teddi Mellencamp, US-Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / justicemellencamp Justice mit ihrer Schwester Teddi Mellencamp im Januar 2025