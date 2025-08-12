Fans begeistert: Taylor Swift kündigt ihr neues Album an

Taylor Swifts (35) Fans sind in Aufruhr. Die Musikerin plaudert in der neuen Folge von Travis (35) und Jason Kelces (37) Podcast "New Heights" eine freudige Nachricht aus. An der Seite ihres berühmten Freundes zaubert sie darin eine Aktentasche hervor, aus der sie eine verpixelte Platte entnimmt. Dazu sagt sie freudestrahlend: "Das ist mein brandneues Album 'The Life of a Showgirl'!" Zum aktuellen Zeitpunkt können Fans das Album nur vorbestellen – ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

Seit Wochen hofften die Unterstützer des Popstars auf neue Musik. Am Montag teaserte Taylors Marketingteam schon eine Ankündigung an, indem es auf Instagram eine mysteriöse Bilderserie veröffentlichte, begleitet von den Worten: "Wir denken darüber nach, wie sie gesagt hat: 'Wir sehen uns in der nächsten Ära.'" Nur wenige Stunden später sorgte ein Countdown auf ihrer offiziellen Website für Aufregung unter den Swifties. Dass die "Shake It Off"-Interpretin die News nun ausgerechnet im Podcast ihres Partners öffentlich gemacht hat, halten viele Fans für einen besonderen Liebesbeweis.

Für Taylor ist "The Life of a Showgirl" zweifellos ein ganz besonderes Album. Im Mai 2025 gelang es ihr nach vielen Jahren, ihren gesamten Musikkatalog zurückzukaufen. 2020 waren die Rechte an ihren Werken an eine Investmentfirma verkauft worden, woraufhin die US-Amerikanerin ihre Alben erneut aufnahm und veröffentlichte. In einer Stellungnahme auf ihrer Website dankte Taylor ihren Fans für ihre Unterstützung der "Eras Tour", ohne die sie finanziell möglicherweise nicht in der Lage gewesen wäre, die Rechte zu erstehen.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

