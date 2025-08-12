Versöhnung? Ryan Garcia zieht Scheidungsantrag zurück

Ryan Garcia (27) und Andrea Celina Velarde scheinen jetzt doch wieder einen Schritt aufeinander zuzugehen: Der amerikanische Starboxer hat die laufende Scheidung von der Influencerin gestoppt. Am 31. Juli reichte er laut TMZ bei einem Gericht in Los Angeles die entsprechenden Unterlagen ein, um seinen Scheidungsantrag zurückzuziehen. Offizielle Dokumente bestätigen, dass der Fall inzwischen formell geschlossen wurde. Die genauen Gründe für diesen Sinneswandel sind bislang nicht bekannt. Jedoch sprechen aktuelle Hinweise dafür, dass die beiden ihre turbulente Beziehung wiederbelebt haben. Andrea teilte an Ryan Garcias 27. Geburtstag am 8. August ein vertrautes Foto der beiden auf Instagram, das sie eng umschlungen zeigt. Mit den Worten "Happy Birthday Ry" und einem Herz-Emoji machte sie den innigen Moment öffentlich.

Anfang 2024 hatte Ryan die Scheidung von Andrea beantragt – nur kurz nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes. Das Paar, das seit mehreren Jahren eine turbulente Beziehung führt, hatte ursprünglich mit "irreparablen Differenzen" zu kämpfen, wie Ryan in den ersten Scheidungsunterlagen angab. Zurückdatiert hatte der Boxer die Trennung auf Weihnachten 2023 – nur wenige Wochen bevor er Anfang 2024 die ersten Schritte zur Scheidung einleitete. Seitdem scheint jedoch eine Annäherung stattgefunden zu haben. Das auf Instagram geteilte Bild und das gestoppte Scheidungsverfahren lassen auf eine Versöhnung schließen. Unklar bleibt jedoch, was ihn zu diesem überraschenden Schritt bewogen hat. Es gibt bisher keine Stellungnahme von Ryan oder seinem Umfeld zu den neuen Entwicklungen.

In der Vergangenheit hatte die Beziehung von Ryan und Andrea wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. Vor rund einem Jahr warf die Influencerin dem Sportler vor, sie und ihre Familie bedroht zu haben. Laut TMZ habe er damals eine gewaltsame Szene in einem Restaurant provoziert, sie bis nach Hause verfolgt und per SMS angekündigt, ihren Bruder und Vater töten zu wollen. Zudem habe er geprahlt, sich durch Bestechung einer gerichtlichen Verfügung entziehen zu können. Wie sich die Dynamik zwischen dem Sportler und der Influencerin in Zukunft entwickeln wird, bleibt spannend.

Collage: Getty Images, Instagram / dreacelina Ryan Garcia und Andrea Celina Velarde, Collage

Getty Images Ryan Garcia, Sportler

Instagram / dreacelina Andrea Celina Velarde, Influencerin