Kim Gloss (25) und Alexander Beliaikin sind bereits seit über zwei Jahren ein Paar. Trotzdem sind beide noch verliebt wie am ersten Tag! Ob’s an ihrem gemeinsamen Humor liegt? In ihrem Spanien-Urlaub nimmt Kim ihren Freund aktuell jeden Fall ordentlich aufs Korn. Die Zutaten des Gags: eine Scheibe Scheibletten-Käse und Alex' Glatze. "Und damit das so richtig gut schmeckt, lege ich es einfach auf Alex’ Kopf und lass es noch ein bisschen brutzeln, damit es schon schmilzt", erzählt die 25-Jährige amüsiert ihren Followern in ihrer Instagram-Story.



