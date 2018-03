Bei ihnen geht der Valentinstag in die zweite Runde! Seit über zwei Jahren sind Kim Debkowski (25) und Alexander Beliaikin nun ein Paar und offenbar immer noch so verknallt wie am ersten Tag. Mit süßen Pärchen-Pics teilt die Sängerin regelmäßig ihr Glück mit den Fans. Wie happy sie mit ihrem Alex ist, zeigt jetzt ein neuer Post, den sie ihrem Liebsten widmet.

Auf Instagram teilt die ehemalige DSDS-Kandidatin einen Liebesschnappschuss – eng umschlungen kuschelt sie mit ihrem Alex. "Und irgendwann kommt ein Mensch in dein Leben, der dir das Gefühl gibt, zu Hause zu sein, egal wo man ist", schmachtet sie drauf los und rundet den Post mit einem roten Herzchen und einem Kussmund-Emoji ab. Kennengelernt haben sich die Turteltauben übrigens im Kindergarten, in den die zwei Kids der beiden gehen.

Doch auch bei Kim und Alex ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie das Paar vor einigen Wochen im Promiflash-Interview klarstellte. Größtes Problem: seine Socken. "Stichwort Socken! Also wirklich, man kommt nach Hause und du kannst ihn an der Spur der Socken durch die Wohnung finden, in welchem Zimmer er sich gerade befindet. Überall liegen Socken rum", machte die 25-Jährige ihrem Ärger Luft.

Instagram / kim_glossofficial Kim Debkowski, Sängerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Debkowski und Alexander Beliaikin in Paris

Instagram / kim_glossofficial Kim Debkowski und Alexander Beliaikin

