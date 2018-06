Auf die Plätze, fertig, los! In puncto Fitness macht man den Harrisons so schnell nichts vor. Sarah (26) und Dominic (26) sind absolute Sportfreaks und haben jetzt sogar ihr eigenes Fitnessprogramm auf den Markt gebracht. Doch was macht das Paar, wenn die Couch doch mal verlockender ist als das Gym? "Dann muss man einfach eisern sein und einfach nachdenken, für wen man das macht. Man macht’s nur für sich selbst", verriet die 26-Jährige im Promiflash-Interview. Auch Domi hatte noch Tipps auf Lager: "Es ist natürlich für jeden unterschiedlich, sich zu motivieren. Mir persönlich hilft Musik ganz gut." Außerdem sollte man sch realistische Ziele setzen und nicht auf Anhieb zu viel zu wollen.



