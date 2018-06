Selbst ist die Frau! Definitiv im Fall Blake Lively (30). Die Schauspielerin und ihr Mann Ryan Reynolds (41) gelten als waschechtes Hollywood-Traumpaar. Beide sind erfolgreich, unabhängig, einflussreich und ein bisschen verrückt. 2012 traten die beiden Turteltauben in einer romantischen Zeremonie vor den Traualtar und krönten in den Folgejahren ihre Liebe mit zwei putzigen Kindern. Doch anstatt dem klassischen Karrieremann-Hausfrau-Klischee zu folgen, unterstützen sich die zwei gegenseitig. Nur in einem Punkt kann die schöne Blondine offenbar so gar nicht auf ihren Liebsten zählen.

Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter erlaubte sich das Ehepaar jetzt wieder einmal einen Scherz und plauderte munter und ausgelassen streng gehütete Familiengeheimnisse aus. Weil Blake schon bald im Film "Nur ein kleiner Gefallen" (Original: "A Simple Favor") zu sehen sein wird und dafür in die Rolle der vermissten Frau Emily geschlüpft ist, verfasste Ryan ein ganz besonderes Posting: "Du kannst es mir sagen. Wir sind verheiratet. Du hast mich einst zum Krankenhaus gefahren, als du kurz davor warst, unser Kind zu gebären. Also... was zur Hölle passiert mit Emily?" Warum die Filmhandlung bei diesem Tweet kurzerhand zur Nebensache wird, dürfte klar sein. Dass sich eine Schwangere kurz vor der Geburt ihres Nachwuchses selbst in die Klinik fährt, kommt wohl nicht allzu häufig vor. Zu Blake und Ryan scheint dieser witzige Rollentausch allerdings wie die Faust aufs Auge zu passen.

Was wirklich hinter der Sache steckt, wurde übrigens nicht klar. Blake ließ das kleine Detail aus ihrer Schwangerschaft gekonnt unkommentiert und sprang stattdessen auf die eigentliche Frage ihres Ehemanns an: "Oh Schatz, von all den Geheimnissen, die ich vor dir hüte, sollte das deine geringste Sorge sein... vertrau mir."

Patricia Schlein/WENN Ryan Reynolds und Blake Lively auf der Met Gala in New York

Michael Loccisano/Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Deadpool 2"-Premiere

Splash News Blake Lively und Ryan Reynolds

