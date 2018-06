Er ist wirklich riesig! Hafthor Julius Björnsson (29) alias "der Berg" aus Game of Thrones misst ganze 2,10 Meter und soll aktuell 190 Kilo wiegen. In der Erfolgsshow spielt der riesige Isländer zwar einen skrupellosen Killer, in der Realität soll er aber ein richtiger Teddybär sein. Das findet auch seine Freundin Kelsey Henson, die via Social Media häufig Bilder mit ihrem Schatz postet – auf diesen Fotos fällt eine Sache stets besonders auf: Kelsey sieht im Gegensatz zu Hafthor wirklich mini aus!

Die zierliche Kanadierin veröffentlichte in den vergangenen Monaten viele Pärchenfotos auf ihrem Instagram-Profil – und die sind ziemlich lustig: "Der Berg" überragt seine 1,58 Meter große Partnerin um mehr als zwei Köpfe, sie reicht ihm gerade mal bis unter seine muskulöse Brust. Ihre Fans witzeln in den Kommentaren oft über das ungewöhnlich aussehende Paar. Doch davon und von den über 50 Zentimetern Größenunterschied lässt sich das Paar nicht beeindrucken: Sie wirken überglücklich auf den Pics und ignorieren die Witzbolde einfach.

Auch auf den Bildern aus dem Gym sieht das Fitnesspärchen stets sehr entspannt aus. Manchmal macht sich Hafthor dort auch den Spaß und hebt seine 140 Kilo leichtere Freundin einfach auf seine muskulösen Arme und trägt sie durch die Gegend – für den aktuell stärksten Mann Europas bedeutet das auch sicherlich keine Anstrengung.

Instagram / kelc33 Hafthor Julius Björnsson und seine Freundin Kelsey Henson beim "Europe's Strongest Man"-Wettkampf

Anzeige

Instagram / kelc33 Kelsey Henson und Hafthor Julius Björnsson

Anzeige

Instagram / thorbjornsson Hafthor Julius Björnsson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de