Hafthor Julius Björnsson (33) verrät, was hinter seiner radikalen Gewichtsabnahme steckt. Der Schauspieler war in vier Game of Thrones-Staffeln als Sir Gregor Clegane alias "Der Berg" zu sehen. Der Spitzname seines Seriencharakters war nicht unbegründet: Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wog er noch etwa 205 Kilogramm und damit rund 60 mehr als heute. Einen Teil des Gewichts hat er durch intensives Krafttraining für einen Boxkampf verloren. Doch wie ist Hafthor den Rest losgeworden?

Im Interview mit Bild verriet der 33-Jährige, dass er sich seit mehreren Monaten auf einen weiteren Kampf vorbereite, sein Training sich aber sehr verändert habe. Er hebe zwar noch schwere Gewichte, mache aber viel mehr Ausdauerübungen. "Ich absolviere sechs Mal pro Woche Boxtraining, zudem gehe ich fünf bis sechs Mal pro Woche jeweils 40 Minuten laufen", erklärte der Vater eines Sohnes. Darüber hinaus habe er seine Ernährung umgestellt: "Ich nehme viel weniger Kalorien als früher zu mir."

Dass Hafthor überhaupt mit dem Kampfsport angefangen hat, liegt daran, dass er das Angebot bekam, gegen Eddie Hall anzutreten. Der 34-Jährige zählt zu seinen größten Konkurrenten und konnte sich 2017 – ein Jahr vor ihm – über den Titel "Stärkster Mann der Welt" freuen. "Es ist die perfekte Gelegenheit, um diesen Typen zu besiegen. Ich bin kein gewalttätiger Mensch, ich habe noch nie einen Menschen geschlagen. Jetzt kann ich ihn mir im Ring vornehmen, ohne hinterher Ärger zu bekommen", scherzte Hafthor über das am Samstag bevorstehende Match.

Getty Images Hafthor Julius Björnsson im April 2019

Instagram / thorbjornsson Hafthor Julius Björnsson

Instagram / thorbjornsson Hafthor Julius Björnsson im April 2021

