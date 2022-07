Kehrt Boxer Tyson Fury schon bald wieder zurück in den Ring?

Tyson Fury (33) plaudert über sein Comeback. Im vergangenen April hat der Boxer seinen 32. Kampf gewonnen. Danach wollte er seine Boxhandschuhe eigentlich an den Nagel hängen und als Wrestler in den Ring zurückkehren. Doch bevor er sich der WWE widmet, plant er offenbar noch einen letzten Kampf im Boxring. Denn nun verriet Tyson: Er will bald noch einmal die Fäuste fliegen lassen!

Wie er gegenüber Telegraph erzählte, laufen derzeit die Verhandlungen für ein Duell im November. Bei dem Gegner handle es sich um niemand Geringeren als den einst stärksten Mann der Welt und Game of Thrones-Schauspieler Hafthor Julius Björnsson (33). "Es wäre großartig, vor – sagen wir – 70.000 Fans da reinzugehen und ihm zu zeigen, worum es beim Boxen geht, ihn aus dem Konzept zu bringen und ihn auszuknocken", erklärte Tyson und führte aus: "Wir sprechen im Moment mit seinem Team und ich bin definitiv interessiert daran."

Wie Bild berichtete, habe Hafthor im isländischen Fernsehen bestätigt, dass derzeit über diesen Kampf verhandelt würde: "Ich weiß, dass es Verhandlungen und Gespräche gibt, aber nichts ist abgeschlossen. Wenn es dazu käme, würde ich gerne in den Ring steigen und gegen ihn kämpfen." Bei dem Duell der beiden soll es sich jedoch nicht um einen Profi-, sondern um einen Showkampf handeln – ähnlich wie in der WWE.

Getty Images Tyson Fury und Dillian Whyte im April 2022

Getty Images Kalle Sauerland und Tyson Fury

Getty Images Hafthor Julius Björnsson, "Game of Thrones"-Star

