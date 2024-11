"Game of Thrones"-Hafthor und Frau gedenken Tochter (†)

Am Freitag haben der Schauspieler Hafthor Julius Björnsson (35), bekannt durch seine Rolle als "Der Berg" in der Serie Game of Thrones, und seine Ehefrau Kelsey einen emotionalen Beitrag auf Instagram geteilt. Sie gedachten ihrer verstorbenen Tochter Grace, die sie vor einem Jahr nach 21 Schwangerschaftswochen verloren hatten. "Ein Jahr. 365 Tage sind vergangen, seit deinem Geburtstag. 366 Tage sind vergangen, seit wir von deinem Tod in meinem Mutterleib erfahren haben. Ein Jahr, 365 Tage, ohne dich hier, bei uns", schrieben die beiden in einer langen Botschaft.

Der Schauspieler und die Influencerin sprachen darüber, welche Meilensteine sie nie mit Grace erleben konnten: "Du konntest nicht den Trost meiner Arme oder meiner Brust spüren. Du konntest nicht aufschauen und mein Gesicht oder das Gesicht deines Vaters sehen. Wir konnten nicht dein erstes Lächeln sehen, deinen ersten Zahn oder dein erstes Kichern." Mit ihrem Post möchten sie das Bewusstsein für Fehlgeburten und den Verlust von Neugeborenen stärken und ihre Follower ermutigen, das Thema offen anzusprechen, um gegen das Stigma von Fehlgeburten anzukämpfen.

In der 21. Schwangerschaftswoche verlor das Paar vergangenes Jahr sein Kind. Unter einer emotionalen Bilderreihe verkündeten sie auf Instagram den Verlust ihres Babys: "Mit großer Trauer geben wir die Geburt unserer Tochter Grace Morgan Hafthorsdottir bekannt, die am 8. November in der 21. Schwangerschaftswoche geboren wurde." Hafthor und Kelsey entschieden sich außerdem, ein Foto ihrer toten Tochter zu teilen.

Instagram / thorbjornsson Hafthor Julius Björnsson und seine Frau Kelsey Henson im Krankenhaus

Instagram / kelc33 Hafthor Julius Björnsson und seine Frau Kelsey, 2023