Ariana Grande (24) schockt ihre Fans: Endlich hat die Sängerin erste Details zu ihrem lang erwarteten neuen Album bekannt gegeben. Bisher weiß man zwar noch nicht viel über das musikalische Machwerk, aber immerhin steht der Name bereits fest: Es soll "Sweetener" – also zu deutsch so viel wie "Süßstoff" – heißen. Jetzt überraschte der ehemalige Disney-Star seine Follower aber mit einer kleinen Enthüllung: Sie hatte den Titel schon vor fast zwei Jahren veröffentlicht – und niemand hat es bemerkt!

Die meisten Ariana-Begeisterten spekulierten schon lange über die Details ihres neuen Albums. Umso größer natürlich jetzt der Überraschung, dass zumindest der Name schon lange kein Geheimnis mehr ist. Bereits 2016 postete die heute 24-Jährige ein Foto von sich auf Instagram. Dazu schrieb sie lediglich: "Sweetener". In einem neuen Post bestätigte sie jetzt, dass das tatsächlich schon ein Hinweis auf ihre neue CD war, den damals einfach noch niemand bemerkt hatte: "Ja, ich wusste es schon immer. Ich weiß, manche Leute verstehen das noch nicht, aber die Arbeit daran fühlte sich einfach an, wie Süßstoff."

Das Album soll noch in diesem Sommer erscheinen. Sechs Tracks daraus teaserte die Schauspielerin bereits an. Auf einem dieser Songs tut sie sich auch wieder mit Rapperin Nicki Minaj (35) zusammen.

Kevin Winter/Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards 2018

Anzeige

Mandel Ngan/AFP/Getty Images Ariana Grande bei der "March for Our Lives"-Kundgebung in Washington

Anzeige

Instagram / arianagrande Sängerin Ariana Grande mit weißen Haaren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de