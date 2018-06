Oha, was hat es wohl mit dieser Aussage von Peer Kusmagk (42) auf sich? "Es ist ja nicht ohne Grund so, dass sich leider fast 70 Prozent der Paare im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes trennen!" Um solchen Horror-Statistiken zu trotzen, nahmen sich der TV-Star und Profi-Surferin Janni Hönscheid (27) gemeinsam ausgiebig Elternzeit und bereisten mit Sohnemann Emil-Ocean die halbe Welt. Was genau dahintersteckt, erklärte Peer im Promiflash-Interview beim WM-Kinder-Trainingslager im Legoland Discovery Center in Berlin: "Es war ganz wichtig zu sehen, was sich auch für Janni verändert. Was sie für neue Aufgaben hat, was sich an ihrem Körper verändert, was sich hormonell verändert und das mitzuerleben, um Verständnis dafür zu bekommen, dafür haben wir uns diese lange Elternzeit genommen."



