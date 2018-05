Kündigt sich da ein zuckersüßes Geheimnis an? Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) lieben ihr Eltern-Dasein. Seit der Geburt von Sohnemann Emil-Ocean im August des vergangenen Jahres gibt es das Adam sucht Eva-Pärchen nur noch in Begleitung ihres kleinen Strahlemanns. Als Einzelkind soll der kleine Charmeur aber nicht aufwachsen: Janni und Peer wollen unbedingt ein Geschwisterchen für EO – und das könnte schneller kommen, als gedacht!

Was ihnen Familie bedeutet, zeigt Janni jetzt mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram. Neben dem strahlenden Trio ist darauf auch Peers Schwester Stephanie zu sehen – und deren Besuch ruft der Profisurferin wieder ins Gedächtnis, wie schön es ist, nicht alleine aufzuwachsen. "Geschwister sind schon etwas Tolles, oder? Wir sind beide mit Geschwistern aufgewachsen und glauben, dass sich EO sicher auch über eine Schwester oder einen Bruder freuen würde – was meint ihr?", kommentiert die Blondine das süße Family-Pic und heizt damit die Spekulationen an.

Ob Janni und Peer also schon fleißig am Üben – oder gar schon in freudiger Erwartung sind? Die Antwort darauf kennen zwar nur die Turteltauben selbst, doch abwegig ist der baldige Familienzuwachs ganz und gar nicht: Bereits kurz nach der Geburt von Emil-Ocean gab das Paar immerhin zu, sich noch mindestens einen oder zwei Spielgefährten für ihren Spross zu wünschen.

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid, Peer Kusmagk, Emil-Ocean und Peers Schwester Stephanie

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean

