Gibt es bald wieder Musik für ihre Fans? Ziemlich genau acht Jahre ist es her, dass Lena Meyer-Landrut (27) mit "Satellite" für Deutschland den ersten Platz beim Eurovision Song Contest geholt hatte. Seither hält sie ihre Bewunderer auf Social Media über ihr aufregendes Leben im Rampenlicht auf dem Laufenden. Vor Kurzem hat sich Lena aber dazu entschieden, einen Monat auf die sozialen Netzwerke zu verzichten – kam mit neuem Elan Ende April wieder zurück. Schon bald gibt es dann vielleicht auch neue Hits von der Sängerin: Lena arbeitet aktuell im Studio an neuen Songtexten!

Das teilte sie ihren Followern jetzt in ihrer Instagram-Story mit. Nicht nur, dass die Beauty dabei ist, Tracks aufzunehmen, sie ist auch Teil des kreativen Prozesses vor den Aufnahmen. Zu einem Schnappschuss von der Arbeit schrieb sie: "Ganz nebenbei, ich bin jetzt gerade im Studio, um an Texten zu arbeiten." Bereits seit Wochen steckt Lena mitten in der Produktion neuer Hits. Nach insgesamt vier veröffentlichten Alben können sich ihre Fans also vielleicht schon über eine fünfte Song-Kombi freuen.

In welche Richtung die Songs gehen werden, verriet Lena bisher noch nicht. Die kleine Auszeit hat ihr aber bestimmt dabei geholfen, neue Energie zu tanken und am Ende mit einer tollen Platte zu überraschen.

Instagram/lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Studio

Instagram/lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Musikstudio

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut in einem Tonstudio

