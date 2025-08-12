"Prominent getrennt"-Drama: Laura und Jonny schreien sich an

Bei Prominent getrennt vergeht fast kein Tag, an dem sich Laura Peuker (25) und ihr Ex Jonny Jaspers (32) nicht an die Gurgel gehen. Auch bei ihrer Zeit zu zweit ist dies der Fall. So wirft Laura ihm vor, ihre Zukunftspläne vollkommen zerstört zu haben – sie ist sich sicher, dass Jonny sie betrogen hat. Die Emotionen kochen bei beiden schnell über. "Es geht mir schlecht mit dir", schreit Jonny seine Ex-Freundin weinend an und will das Gespräch abbrechen. Doch er kommt zurück und macht deutlich, dass er immer noch Gefühle für sie hat. "Ich kann das nicht, ich möchte mich nicht mir gegenüber so verhalten. Ich liebe dich immer noch und mir tut das weh, dass wir uns so verhalten. Mich macht das kaputt", erklärt er unter Tränen.

Doch Laura macht ihm klar, dass er mit ihr abschließen muss. Während Jonny augenscheinlich noch Gefühle für sie hegt, macht sie mit ihrem Leben weiter. So gesteht sie ihm, dass sie aktuell jemanden kennenlernt. Als wäre das nicht schon schwer genug zu hören, setzt sie noch einen drauf – der Mann, den sie kennenlernt, ist aus Jonnys Fußballteam. Das ist einer zu viel für ihn. "Wieso reibst du mir das unter die Nase, bist du geistesgestört? Ich gestehe dir meine Liebe und du reibst mir unter die Nase, dass du mit einem Mannschaftskollegen aus meinem Fußballteam bumst?", brüllt er wutentbrannt und beendet das Gespräch dieses Mal endgültig.

Seit 2022 waren Laura und Jonny zusammen. Danach trennten sie sich schnell und kamen dann aber wieder zusammen. Im vergangenen August trennten sich die beiden ehemaligen Temptation Island-Verführer dann aber endgültig. Angeblich soll Jonny seiner Partnerin fremdgegangen sein. Von all der Liebe füreinander ist nun nichts mehr übrig, wie auch bei "Prominent getrennt" deutlich wird. Nach ihrer dramatischen Zeit zu zweit bezieht Laura sein Bett mit einem Bezug, auf dem auf der einen Seite "Arschloch" und auf der anderen "Fremdgeher" steht.

RTL Laura Peuker und Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023