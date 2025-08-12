Für Bachelors-Lena war Kennenlernen eine "Achterbahnfahrt"

Lena buhlte in der diesjährigen Die Bachelors-Staffel um das Herz von Bachelor Martin Braun. Im Halbfinale entschied sich die 30-Jährige jedoch dazu, die Show freiwillig zu verlassen, da ihre Gefühle für Martin nicht ausreichten. Im Interview mit Promiflash blickt Lena nun auf das Kennenlernen mit Martin in der Show zurück. "Ich glaube, man hat gesehen, dass mein Kennenlernen mit Martin wirklich eine Achterbahnfahrt war", schildert sie. Dass nicht immer alles rosig war, sprach sie schon vor ihrem Ausstieg offen an – aus Respekt vor Martin und sich selbst. Lena beteuert: "Ich hätte auch einfach alles schönreden können, aber das bin nicht ich."

Trotz ihres unerwarteten Abschieds betonte Lena, wie gut sie und Martin in vielerlei Hinsicht harmonierten. Gemeinsame Werte, ähnliche Vorstellungen von der Zukunft und sogar geteilte private Interessen machten die beiden auf dem Papier zu einem vielversprechenden Paar. "Zwischen uns gab es so viele Dinge, die gepasst haben – und eine gewisse Anziehung war auch da", erinnert sich die Berlinerin im Gespräch mit Promiflash. Doch am Ende reichte das nicht, um die tieferen Gefühle zu entfachen, nach denen sie gesucht hatte. Dennoch betont Lena: "Ich hatte wirklich die Absicht, mich zu verlieben."

Im Interview mit Promiflash sprach Lena bereits über ihre Zweifel, nachdem sie mit gemischten Gefühlen aus ihrem Dreamdate erwachte. Diese innere Unruhe führte sie schließlich zu der Erkenntnis, dass sie Martins Partnerin auf lange Sicht nicht sein könne. Mit ihrem mutigen Entschluss im Halbfinale hinterlässt sie nun Raum für die verbleibenden Kandidatinnen Clara und Leonie, weiter um das Herz des Rosenkavaliers zu kämpfen. Ob er in einer von ihnen die große Liebe findet, bleibt spannend – schon am morgigen Mittwoch gibt es das große Finale auf RTL+ zu streamen.

RTL / Annette Etges Collage: Lena, "Die Bachelores"-Teilnehmerin 2025

RTL Martin Braun und Lena bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelors"

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

