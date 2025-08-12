Max Kruse ergattert einen neuen TV-Job als Fußballexperte

Max Kruse (37) hat einen neuen Job. Der ehemalige Fußballprofi wird ab September als Experte für RTL tätig sein. Bei den Live-Übertragungen der 2. Bundesliga sowie der Europapokal-Spieltagsshow "Matchday" wird er die Zuschauer mit seinen Analysen und seiner klaren Meinung begeistern. RTL bestätigte in einer Pressemitteilung die Verpflichtung des Ex-Nationalspielers, der das Team um Felix Kroos und Patrick Helmes verstärken wird. "Ich brenne nach wie vor für den Fußball – ab sofort auch mit TV-Mikrofon in der Hand", erklärte der Mann von Dilara Kruse zu seinem Wechsel in die neue Rolle.

Für den 35-Jährigen ist dies jedoch keine Premiere vor der Kamera: Bereits in der Vergangenheit hatte er als Experte bei Formaten wie "Doppelpass" und "Sky90" Erfahrung gesammelt. Mit über 300 Bundesligaspielen und mehr als 100 Pflichtspieltoren bringt Max eine geballte Portion Erfahrung mit – und genau diese will er einsetzen, um den Zuschauern ehrliche Einblicke zu geben. Bei RTL soll er nicht nur Fachwissen einbringen, sondern auch mit seiner unkonventionellen und direkten Art frischen Wind in die Berichterstattung bringen.

Seine vielseitigen Interessen hat Max in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Fernsehzuschauern dürfte er aus Formaten wie Schlag den Star und Promi Big Brother bekannt vorkommen. Obendrein ist der Ex-Kicker ein begeisterter Pokerspieler – doch nicht immer mit Erfolg. In einem Twitch-Livestream gab er zu, bis heute rund fünf Millionen Euro verspielt zu haben. "Das Geld ist gut reingekommen, aber auch gut rausgeflogen", berichtete er.

RTL / IMAGO / Marcel Haupt Max Kruse, Fußballstar

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse, Oktober 2024

Getty Images Max Kruse, Fußballstar