Das planen Leyla und Mike Heiter für ihren Hochzeitstanz

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) bereiten sich auf einen besonderen Moment vor. Ihr Hochzeitstanz soll ein Höhepunkt ihres großen Tages werden. Unter der Anleitung des erfahrenen Let's Dance-Profis Sergiu Maruster perfektioniert das Reality-TV-Paar die Choreografie zu ihrem ersten Tanz als Ehepaar. Gegenüber Bild verraten die Turteltauben, dass sie sich dabei nicht allzu viel Druck machen. Leyla erklärt, dass sie sich "einfach nicht auf die Füße" treten wollen. Wie genau der Tanz am Ende aussehen wird, plaudern sie noch nicht aus. Laut der Braut könnte auch ein Charleston infrage kommen, schließlich habe der Tanz ihr bei "Let's Dance" immer gut gefallen.

Die Fans des Paares warten gespannt auf die Hochzeit am 30. August. Die große Feier kann der 33-Jährige kaum erwarten. "So etwas habt ihr noch nie gesehen, es wird die krasseste Hochzeit, die ihr je gesehen habt!", warnte er seine Fans kürzlich in einer Instagram-Story vor. Ein Follower bat ihn, das Großereignis in drei Worten zu beschreiben, woraufhin der Realitystar antwortete: "Märchentraum, unfassbar schön, außergewöhnlich."

Die Trauung an der Amalfiküste wird die dritte Zeremonie in der Beziehung der TV-Bekanntheiten sein. Bereits im Juli gaben sich Mike und Leyla in einem Standesamt in Heidelberg das Jawort. Vor wenigen Tagen folgte dann die Trauung in Tunesien, dem Land, in dem die Wurzeln der Braut liegen. Zu diesem Anlass teilten die Dschungelcamp-Stars Fotos, auf denen sie traditionelle Gewänder trugen.

