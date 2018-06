Im Hause Pooth gibt es etwas zu feiern! In Society-Lady Verona Pooth (50) steckt nicht nur ein berufliches Multitalent, sondern auch eine absolute Vollblutmama. Ihre beiden Söhne San Diego (14) und Rocco machen ihre Ehe mit dem Unternehmer Franjo (48) komplett. Heute kann sich besonders das jüngste Mitglied des Clans über große Aufmerksamkeit freuen, denn: Rocco wird sieben Jahre alt!

Montagmorgen, 7:30 Uhr in Düsseldorf: Während andere gerade ihre müden Körper aus dem Bett bewegen, beweist Verona, dass sie durchaus auch als Partyplanerin taugen würde. Ihr Geburtstagskind kann sich schon im Morgengrauen über einen festlich dekorierten Tisch mit Luftballons und eine Micky Maus-Torte freuen. Ob der frischgebackene Siebenjährige die bunte Deko aber überhaupt wahrnimmt? "Noch ganz verschlafen, mein kleiner Prinz", scherzt die stolze Mama und gratuliert ihrem Nesthäkchen auf Instagram.

Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass Verona die Welt an ihrem Familienleben teilhaben lässt: Neben regelmäßigen Schnappschüssen zeigte auch ihr Auftritt in der Doku 6 Mütter, dass ihre Sprösslinge für sie an erster Stelle stehen.

Cinamon Red / WENN.com Franjo und Verona Pooth bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2017

Anzeige

Instagram / verona.pooth Rocco und Verona Pooth in Dubai

Anzeige

MG RTL D / Endemol Shine Familie Pooth: Franjo, Rocco, Verona, Diego in "6 Mütter"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de