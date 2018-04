Sie ist ein Tausendsassa! Verona Pooth (49) hat in ihrem Leben viele Berufserfahrungen gesammelt: Sie war bereits Model, Sängerin, Werbegesicht, Schauspielerin, Moderatorin und Geschäftsführerin. Zusätzlich ist die gebürtige Bolivianerin Ehefrau und hat mit ihrem Gatten Franjo (48) zwei Kinder: ihre Söhne San Diego (14) und Rocco Ernesto. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag Ende April könnte sich die Beauty noch ein weiteres Standbein für sich vorstellen: Sie möchte in die Politik gehen!

Diesen Plan offenbarte die 49-Jährige gegenüber Gala: "Anfragen gab es immer mal. Bisher fand ich aber, dass ich nicht reif genug dafür bin. Inzwischen sehe ich das anders." Ihrer Meinung nach sei sie perfekt dafür geeignet, Politikerin zu werden. "Ich bin gerade als Frau stolz, in diesem wunderbaren Land leben zu dürfen. Meine Karriere, mein Unternehmen und der Wohlstand sind nur möglich, weil ich hier die passenden Voraussetzungen vorfand." Sie sei eine stolze Deutsche und lebe gerne hier.

Verona ist nicht der einzige Promi, der sich eine Karriere im Parlament vorstellen könnte. Auch Leonard Freier (33) hat sich bereits Gedanken in diese Richtung gemacht. Bis jetzt sei er aufgrund seines vollen Terminplans noch nicht dazu gekommen: "Bisher ist es mir noch nicht gelungen, mir die Zeit zu nehmen, um mich selbst einzubringen. Aber das steht noch auf meiner Liste der Dinge, die mir in meinem Leben wichtig sind", erzählte er im Interview mit der Politik-Seite Faces of Democracy.

MG RTL D / Endemol Shine Familie Pooth: Franjo, Rocco, Verona, Diego in "6 Mütter"

Thomas Niedermüller / Getty Images Verona Pooth bei einer Veranstaltung 2016

Brian Dowling/Getty Images for Sportalm Leonard Freier auf einer Fashion-Show in Berlin

