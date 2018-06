Er kann auch anders: Simon Desue (26) ist bekannt dafür, auf YouTube den absoluten Spaßvogel und Prankster raushängen zu lassen. Nicht selten wird dabei auch seine Freundin Enisa Bukvic zum Opfer. Im Promiflash-Interview auf dem Launch von Lena Gerckes (30) Limited Edition für Palmolive in Hamburg verriet sie jetzt aber, dass in ihrem Liebsten auch ganz andere Seiten stecken: Simon ist ein hoffnungsloser Romantiker! Zum Valentinstag überraschte der Netzstar sie mit einer Traumreise. "Am Valentinstag selbst habe ich gar nichts bekommen. Wir waren stattdessen bei seiner Mutter. Sie hat mich gefragt, ‘Was hat er dir gekauft’ und ich habe nur gesagt :‘Nichts, nicht mal eine Rose’. Am nächsten Tag beim Frühstück sagte er dann: ‘Wir fliegen auf die Malediven in drei Stunden, pack deine Sachen’. Das war die romantischste Sache, die er je für mich gemacht hat", schwärmte Enisa.



