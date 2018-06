Der Traum vom doppelten Papaglück ist endlich in greifbare Nähe gerückt! Ex-*NSYNC-Mitglied Lance Bass (39) und Ehemann Michael Turchin verkündeten Ende 2017, mithilfe einer Leihmutter Eltern werden zu wollen. Ende dieses Jahres sollte es soweit sein – doch jetzt geht alles schneller als geplant! Die Leihmutter ist gefunden und Lance und Michael starten ab sofort in ein neues Leben voller Babygeschrei und Nachwuchsfreuden.

Der Musiker verriet People: "Ich bin sehr nervös, aber ich denke, es wird großartig! Wir haben den tollsten Doktor, die tollste Leihmutter, alles ist einfach perfekt." Die Vaterschaft geschehe wirklich und es gehe schnell.

Wichtig sei dem Ehepaar, so viel Zeit wie möglich mit der Frau zu verbringen, die ihren Nachwuchs zur Welt bringen wird. "Sie lebt in unserer Nähe, also werden wir sie besuchen und ein Teil ihres Lebens sein, und sie soll für den Rest unseres Lebens ein Teil davon sein. Es wird toll", verkündete Lance. Hättet ihr gedacht, dass es bei den beiden so schnell geht? Stimmt ab!

Charley Gallay / Getty Images Lance Bass mit Ehemann Michael Turchin auf einem Event

Getty Images J.C. Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Justin Timberlake und Lance Bass im Jahr 2001

Charley Gallay/Getty Images Lance Bass bei einer Veranstaltung in Hollywood

