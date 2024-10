So bunt feiert Lance Bass den Geburtstag seiner Zwillinge

Das ist wahrlich ein Grund zum Feiern: Die Zwillinge von Lance Bass (45) sind jetzt stolze drei Jahre alt! An diesem Ehrentag darf eine coole Geburtstagsparty natürlich nicht fehlen, findet anscheinend auch der Sänger. Auf seinem Instagram-Account teilt das ehemalige NSYNC-Mitglied ein paar niedliche Fotos der Feier: Mit dabei sind außer seinen Sprösslingen Alexander und Violet offenbar nur er selbst und Michael Turchin (37), sein Partner. Sie posieren allesamt um zwei kunterbunte Geburtstagstorten und sehen äußerst glücklich aus. Besonders lustig: Im Hintergrund ist ein Banner mit der Aufschrift "It's Gonna Be Three" zu erkennen, das offensichtlich eine Anspielung auf den beliebten NSYNC-Song "It's Gonna Be Me" sein soll.

Die niedlichen Schnappschüsse kommen bei den Fans super an. "Diese Party sieht nach so viel Spaß aus! Ihr seid eine wunderschöne Familie", schreiben viele Supporter in den Kommentaren zum Post. Auch das Banner mit dem lustigen Spruch fällt den Fans natürlich sofort ins Auge. "Das ist der allersüßeste Geburtstagsspruch überhaupt! Ich liebe die Anspielung", meinen sie dazu. Die Bilder geben auch einen Einblick in die aktuellen Interessen der Kids: Der kleine Alexander scheint aktuell total auf Feuerwehrwagen zu stehen, denn sowohl seine Geschenke als auch sein Kuchen waren in dem Thema gehalten. Violet durfte sich über eine Torte zum Thema Tierklinik freuen – passend mit kleinen Tierfiguren.

Lance scheint in der Rolle des Vaters aufzugehen. Wie er gegenüber People im Mai schwärmte: "Ich habe das Gefühl, dass jeder Tag ein neuer Meilenstein ist, und das ist einfach unglaublich." Dass Violet und Alexander jetzt sogar schon in die Vorschule gehen, sei für ihn einfach verrückt. "Sie können mit dir kommunizieren. [Es] ist so unwirklich, wenn man sich vorstellt, dass sie vor zwei Jahren nur kleine Kleckse auf der Couch waren und nichts tun konnten", meinte er weiter. Die Zwillinge kamen 2021 per Leihmutter auf die Welt.

Getty Images Lance Bass und Michael Turchin, 2024

Instagram / lancebass Michael Turchin und Lance Bass mit ihren Kindern

