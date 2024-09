Drängte P. Diddy Justin Timberlake zum Austritt bei NSYNC?

Lance Bass (45) hat zu Gast bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen" offenbart, dass P. Diddy (54) während der NSYNC-Tour 2002 Justin Timberlake (43) ermutigte, die Band zu verlassen. Diddy, der zu dieser Zeit als Vorgruppe einige Male für NSYNC auf der Bühne stand, habe backstage Justin gesagt: "Du musst diese Typen hinter dir lassen. Du musst es alleine versuchen." Nach diesen Aussagen stellte Lance den Rapper zur Rede: "Ich habe gesagt: 'Ich mag dich nicht mehr, Diddy. In meiner eigenen Show? Was zur Hölle!'"

Bereits seit Längerem steht Diddy wegen schwerwiegender Vorwürfe in der Kritik, aber schon damals hatte Lance keine große Sympathie für den Produzenten. Auch an den berüchtigten Partys des Musikers nahm er nicht teil: "Ich hatte nie Zeit, auf eine Diddy-Party zu gehen", betonte er und ergänzte: "Ich hatte ganz vergessen, dass er auf unserer letzten Tournee als Opener aufgetreten war, bis das alles bekannt wurde. Es ist irgendwie furchtbar."

P. Diddy wurde am 16. September verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Richter lehnten es ab, ihn auf Kaution freizulassen. Dem 54-Jährigen werden Verschwörung zum organisierten Verbrechen, Sexhandel durch Zwang, Betrug oder Nötigung und Transport zur Ausübung der Prostitution vorgeworfen. Wie People berichtete, äußerte sich sein Anwalt Marc Agnifilo vor wenigen Tagen zu Wort und betonte: "Er wird natürlich auf nicht schuldig plädieren."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lance Bass, 2024 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige