Lance Bass genießt Strandurlaub mit Ehemann Michael und Kids

Lance Bass (45) gönnt sich aktuell eine sonnige Pause in Form eines Ausflugs. Mit von der Partie sind sein Partner Michael Turchin (37) und die zwei Kinder Alexander und Violet. An dem Familienvergnügen in Florida lässt der Sänger seine Fans ebenfalls teilhaben: Auf Instagram postet der Beau einige Schnappschüsse, auf denen das Paar beispielsweise mit den Zwillingen am Strand posiert, im kühlen Meer Spaß hat oder einen Trip im Auto macht. "Unser Job ist Strand!", betitelt der Musiker seinen Beitrag und spielt damit auf ein Zitat von Ken aus dem Barbie-Film an.

Die Fans des 45-Jährigen sind ganz aus dem Häuschen, was den herzlichen Urlaubsgruß anbelangt. "Ihr seid die bezauberndste Familie!", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer meint: "Ein riesengroßes Dankeschön dafür, dass du uns auf dieses Abenteuer mitgenommen hast!" Außerdem freut sich ein dritter User: "Oh, das ist so süß. Ich bin so glücklich, dich mit deiner ganzen großen Familie zu sehen! PS: Kann ich nächstes Mal auch vorbeikommen?"

Lance ist mit seinem Michael seit stolzen neun Jahren verheiratet. Im Dezember dieses Jahres werden das 'N Sync-Mitglied und sein Ehemann bereits ihren zehnten Hochzeitstag feiern. Wie überglücklich der Familienvater darüber ist, dass er sein Leben mit dem 37-Jährigen teilt, ließ er unter anderem an seinem Jubiläum vor ein paar Monaten anklingen. "Neun Jahre vergehen wie im Flug, wenn man Spaß hat", schrieb er auf dem Onlineportal und fügte auf rührende Weise hinzu: "Die Zukunft mit dir zu verbringen, war noch nie so aufregend. Ich liebe dich."

Instagram / lancebass Sänger Lance Bass mit seinen Zwillingen Violet und Alexander, im Juli 2024

Instagram / lancebass Michael Turchin und Lance Bass mit ihren Zwillingen Alexander und Violet, im Juli 2024

