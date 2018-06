Eisblaue Augen, einen Waschbrettbauch aus Stahl und ein Lächeln zum Verlieben: Keine Frage, Philipp Stehler (30) ist ein echter Frauenschwarm. Das beweist das Male Model nicht nur aktuell bei seiner Bachelor in Paradise-Teilnahme, bei der er den Insel-Damen reihenweise den Kopf verdreht. Auch schon bei Die Bachelorette mit Rosenlady Alisa Persch (30) ließ der damals 27-Jährige die Herzen der weiblichen Zuschauer höher schlagen. Seine Teilnahme liegt inzwischen drei Jahre zurück – und Philipp feiert heute seinen 30. Geburtstag. Anlass, um auf die TV-Karriere des einstigen Polizisten zurückzublicken.

Erste Fernseherfahrung sammelte Philipp in der Serie Berlin Models. Einem breiten Publikum wurde der Social-Media-Star dann 2015 durch seine Teilnahme bei der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" bekannt, bei der er es unter die Top drei schaffte. Kurz darauf stand der Fitness-Fan für GZSZ als Stefan Kracht vor der Kamera. Der Schauspielerei blieb der Single-Mann treu: In der RTL II-Vorabendserie "Sterne von Berlin – die jungen Polizisten" schlüpfte der Familienmensch in die Rolle eines Ordnungshüters. Im März 2017 war er dann in der ungescripteten Online-Serie "Berlyn" zu sehen. Inzwischen arbeitet der Strahlemann als erfolgreiches Model.

Seinen Geburtstag verbringt Philipp im Übrigen auf Ibiza. Mit zwei Kumpels und Weißwein begrüßte er sein neues Lebensjahr. Dass er nun dem Club der 30-Jährigen angehört, kann der Schauspieler jedoch noch nicht wirklich begreifen: "Das ist so ein bisschen ein komisches Gefühl dieser Geburtstag. Bisschen crazy gerade", erklärt der ehemalige Ninja Warrior Germany-Kandidat seinen Followern auf Instagram.

RTL Philipp Stehler und Alisa Persch 2015 bei "Die Bachelorette"

Sterne von Berlin – die jungen Polizisten, RTL II Philipp Stehler bei "Sterne von Berlin"

RTL/ Rolf Baumgartner Philipp Stehler bei GZSZ

