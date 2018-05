Wenn das mal nicht die bisher spannendste Entscheidung im tropischen Thailand wird. Heute Abend geht die Bachelor in Paradise in die dritte Runde – und dieses Mal steht vor allem ein attraktiver Inselbewohner im Mittelpunkt: Ex-Polizist Philipp Stehler (29). Die letzte Folge der Kuppelshow machte klar: Carolin Ehrensberger, Pamela Gil Marta und Carina Spack würden für den einstigen Die Bachelorette-Boy praktisch alles stehen und liegen lassen. Promiflash-Leser sind sich sicher – DIESE Dame darf sich über Philipps Rose freuen.

Mit seiner lockeren Art und seinen durchtrainierten Armen hat sich Influencer Philipp bei den drei Ladys ganz nach oben auf die Favoritenliste befördert. Wirtschaftspädagogik-Studentin Pamela näherte sich ihm in der Sendung immer wieder und forderte ein Bekenntnis. Auch Steuerfachangestellte Caro erhöhte den Druck. Sie will am liebsten, dass der Fitnessfan sich noch vor der Rosenvergabe für sie entscheidet. Nur Carina bleibt entspannt. Vielleicht zu entspannt? In einer Promiflash-Umfrage schätzen die Leser die Chancen von Industriekauffrau Carina am Schlechtesten ein. Nur 188 User (4,9 Prozent) glauben, dass sie die Rose bekommt. Platz zwei macht Caro mit 12,4 Prozent (479 Votes) der Stimmen. Klare Favoritin ist Pam. Ganze 2.868 Umfrage-Teilnehmer (74,5 Prozent) glauben, dass sie heute Abend Philipps Rose bekommt.

Geht man nach den offiziellen Bildern, die der Fernsehsender RTL im Vorfeld der heutigen Folge veröffentlichte, dürfte allerdings Blondschopf Caro die größten Chancen haben. Auf einem Schnappschuss liegen sie und ihr Objekt der Begierde am Pool – innig kuschelnd.

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Caro und Philipp, "Bachelor in Paradise"

