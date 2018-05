Alle lieben Philipp Stehler (29)! Bei Bachelor in Paradise mutiert der Ex-Bachelorette-Boy zum echten Frauenmagnet. Nachdem der Berliner beim Dreamdate in Folge eins Wirtschaftspädagogik-Studentin Pamela Gil Marta (28) gewaltig den Kopf verdreht hat, bringt der Mann mit den stahlblauen Augen auch den Hormonhaushalt von zwei weiteren liebeshungrigen Singleladys ziemlich durcheinander: Bei Carolin Ehrensberger (25) und Carina Spack (21) sorgt er ebenfalls für Herzklopfen. Aber welches der drei Girls passt am besten zu Philipp?

Der Kampf um Mister Super-Sixpack hat begonnen: Drei von fünf Kandidatinnen versicherten Philipp eine Schnittblume in der Nacht der Rosen. Während Carina ihm auf entspannte Art signalisierte, dass sie großes Interesse an ihm hat, übte Caro etwas mehr Druck auf das Male-Model aus. Nach ihrem gemeinsamen Spa-Date verlangte die Ahauserin, dass der einstige Polizist Stellung bezieht und sich für eine Lady ausspricht. Auch Pam schien sich von dem 29-Jährigen ein eindeutiges Zeichen zu wünschen. Und der begehrte TV-Single? Dem wurde der Konkurrenzkampf etwas zu bunt, dennoch konnte er sich am Ende über eine Blüte von Pam freuen.

Kommende Woche hat Philipp dann wieder die Zügel beziehungsweise – in dem Fall – die Rose in der Hand. In Folge drei sind die Jungs an der Reihe und dürfen Wannabe-Bachelor spielen. "Ich werde mich in den nächsten Tagen entscheiden müssen, welchen Weg ich gehe und mit wem ich ihn gehe", stellt der Fitness-Fan in der RTL-Vorschau fest. Mit seiner Entscheidung wird Philipp definitiv das eingeforderte Signal setzen – aber wem soll er die dornige Blume am Ende überreichen? Welches der drei Girls ist die perfekte Wahl für den Frauenschwarm? Stimmt ab!

MG RTL D Philipp Stehler & Pamela Gil Marta bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Philipp Stehler, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

