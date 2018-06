Sie hinterlässt ein großes Loch im Leben von so vielen Menschen auf der ganzen Welt: Am Dienstag wurde bekannt, dass Modedesignerin Kate Spade (✝55) Suizid begangen hat. Die Mutter einer 13-jährigen Tochter soll in einem Abschiedsbrief Beziehungsprobleme angedeutet haben. Familie, Freunde und Fans sind fassungslos, Kate verloren zu haben. Und auch Kollegen aus der Film- und Fernsehbranche trauern. Die 55-Jährige stattete regelmäßig Bewegtbildproduktionen mit ihren einzigartigen Kreationen aus. So auch die Mysterie-Serie Riverdale. Hauptdarstellerin Lili Reinhart (21) reagiert heute mit einer emotionalen Abschiedsnachricht auf den viel zu frühen Tod der Fashion-Expertin.

Via Instagram schrieb Lili: "Kate Spades Schicksal macht mich so traurig. Wir haben bei 'Riverdale' eine Menge ihrer Designs getragen und ihre künstlerische Vision wird so stark vermisst werden." Nicht nur Ausstatter von Hit-Serien wie "Riverdale", Sex and the City, Gilmore Girls oder Gossip Girl griffen auf das Design der Modeschöpferin zurück. Sogar in royalen Kreisen waren ihre Handtaschen, ihr Schmuck und ihre Kleider ein Dauerbrenner.

Herzogin Kate (36) und ihre Schwester Pippa Middleton (34) sind seit Jahren Fans von Kates Label. Und auch Herzogin Meghan (36) griff in letzter Zeit verstärkt zu den Kreationen des verstorbenen Ausnahmetalents.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart über Kate Spades Tot

Matthew Peyton/Getty Images For American Express Andy und Kate Spade bei einem Event in New York 2006

Pepito / Splash News Pippa Middleton in einem Kate Spade-Dress und James Matthews in ihren Flitterwochen



