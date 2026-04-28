Lili Reinhart und Jack genießen Ausflug zum Bauernmarkt

Händchen haltend und sichtlich entspannt – Lili Reinhart (29) und ihr Freund Jack Martin haben sich am vergangenen Sonntag gemeinsam auf dem Bauernmarkt in Studio City, Kalifornien, gezeigt. Die beiden schlenderten gemütlich über den Markt und ließen sich beim Stöbern an den Ständen blicken. Lili trug dabei einen grünen Trenchcoat über einem weißen Shirt kombiniert mit Jeans, schwarzen Loafern und einer braunen Tasche. Jack setzte auf einen schwarzen Hoodie, Jeans und braune Schuhe – beide komplettierten ihren Look mit einer Sonnenbrille.

Seit April 2023 werden die Schauspielerin und der Socialmediastar als Paar gehandelt, nachdem sie damals in Los Angeles beim Küssen erwischt worden waren. Seitdem sind die beiden nur vereinzelt zusammen in der Öffentlichkeit aufgetaucht – eine bewusste Entscheidung, denn das Paar hält seine Beziehung meist aus dem Rampenlicht heraus. Die neuen Fotos des Paares, die Just Jared vorliegen, bieten Fans daher einen seltenen Einblick hinter die Kulisse ihres Liebeslebens.

Während es privat rund läuft, hat die Riverdale-Darstellerin auch beruflich Großes vor. Lili wird in der romantischen Komödie "The Love Hypothesis" zu sehen sein, an der Seite von Tom Bateman. In dem Film spielt sie Olive Smith, eine Doktorandin der Biologie, die mit dem gefürchteten Professor Adam Carlsen, gespielt von Tom, eine Scheinbeziehung eingeht – mit chaotischen Folgen für beider Liebestheorien. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Autorin Ali Hazelwood.

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Instagram / lilireinhart Jack Martin und Lili Reinhart, Schauspielerpaar

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ActionPress / Backgrid Jack Martin und Lili Reinhart, September 2025

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Getty Images Lili Reinhart, GLAAD Media Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills