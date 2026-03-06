Elegant bis schrill: Die Promi-Looks der GLAAD Media Awards

Am 5. März fand in Beverly Hills die Verleihung der GLAAD Media Awards 2026 statt, bei der die besten Darstellungen der LGBTQ-Community in den Medien des vergangenen Jahres geehrt wurden. Vor der Show versammelten sich zahlreiche Stars auf dem roten Teppich, um das glamouröse Event gebührend zu feiern. Ein besonderer Hingucker waren zum Beispiel Cara Delevingne (33) mit ihrer langjährigen Partnerin Minke. Die zwei Frauen posierten verliebt und lachend für die Fotografen. Auch Ariana Madix (40), Schauspieler Noah Schnapp (21) und Rhea Seehorn (53) ließen sich die Feier nicht entgehen und posierten strahlend für die Fotografen. Demi Lovato (33) sorgte für ein musikalisches Highlight.

Neben den bereits genannten Persönlichkeiten erschienen auch zahlreiche weitere bekannte Gesichter bei der Veranstaltung. Unter ihnen waren die Riverdale-Darstellerinnen Camila Mendes (31) und Lili Reinhart (29), die mit ihren Auftritten für Aufsehen sorgten. Zu den weiteren Gästen zählten Stars wie Bowen Yang und Matt Rogers, die gemeinsam kamen, während Quinta Brunson, Lisa Ann Walter (62) und Sheryl Lee Ralph ebenfalls über den roten Teppich flanierten. Auch Don Lemon, Jonathan Bennett (44), Stephanie Beatriz, Niecy Nash mit Jessica Betts sowie David Archuleta (35), Chrishell Stause (44) und Colton Underwood (34) gehörten zu den Promis des Abends. Chris Perfetti, Gleb Savchenko (42) mit Jan Ravnik waren ebenfalls mit von der Partie. Ariana Grandes (32) Bruder Frankie Grande (43) mit Mama Joan Grande rundeten die prominent besetzte Gästeliste ab.

Die GLAAD Media Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen für die Repräsentation queerer Themen und Menschen in Film, Fernsehen und weiteren Medien. Viele der anwesenden Stars setzen sich aktiv für die Rechte der LGBTQ-Community ein oder identifizieren sich selbst als Teil davon. Model Cara Delevingne etwa hat in der Vergangenheit offen über ihre Sexualität gesprochen, während Noah Schnapp seine queere Identität öffentlich machte. Auch Colton Underwood hatte vor einigen Jahren sein Coming-out.

