Verliebt in Paris: Lili Reinharts süße Fotos mit Freund Jack

Zurück aus Paris und mit vielen Erinnerungen im Gepäck gewährt Lili Reinhart (29) jetzt Einblicke in ihren romantischen Urlaub mit Jack Martin. Über eine Woche verbrachte die Schauspielerin in der französischen Hauptstadt, wo sie die Fashion Week besuchte und unter anderem bei der Patou-Modenschau die neuesten Trends bestaunen konnte. Auf Instagram teilte Lili einige Fotos des Trips, darunter süße Selfies mit ihrem Freund. "Ich habe meine Liebe, die mich warm hält", schrieb sie zu den Schnappschüssen und ließ ihre Follower an ihrem Glück teilhaben.

Abseits der persönlichen Momente nutzte Lili den Aufenthalt in Paris offenbar auch beruflich. Die Anwesenheit bei der Fashion Week bot ihr Gelegenheit, sich nicht nur modisch inspirieren zu lassen, sondern auch ihre Präsenz im internationalen Rampenlicht zu verstärken, wie Just Jared berichtet. Währenddessen sorgt sie schon jetzt für Aufsehen in der Filmwelt, denn ihr neuer Streifen "Forbidden Fruits" kommt bereits nächsten Monat in die Kinos. In einer ungewohnten Rolle zeigt sich die Schauspielerin mit auffällig rotem Haar, was ihren Fans sicherlich neue Facetten ihres Talents offenbaren dürfte.

Zu Hause in den Vereinigten Staaten genießt Lili ihre Beziehung mit Jack, die sie zwar weitgehend privat hält, aber nicht ganz vor der Öffentlichkeit verbirgt. Seitdem die beiden erstmals gemeinsam gesehen wurden, scheint ihre Verbindung kontinuierlich stärker zu werden. Lilis Follower erleben über Social Media hin und wieder, wie glücklich sie ist, was besonders schöne Einblicke in ihr Leben bietet. Jack, der als Social-Media-Star bekannt ist, teilt diese Momente offenbar gerne mit der Schauspielerin, die beruflich stets viel Energie zeigt, privat aber im Kreise ihrer engen Beziehungen offenbar zur Ruhe kommt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart mit ihrem Freund Jack Martin in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Reinhart bei der Patou Menswear Herbst/Winter 2026–2027 Show während der Paris Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Reinhart bei den 16th Governors Awards 2025