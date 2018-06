Bei diesem Lachen geht einem das Herz auf! Ein halbes Jahr ist die kleine Mia Rose Harrison schon alt und hat sich zu einem waschechten Sonnenschein entwickelt. Der Knirps lacht und strahlt mit seiner gut gelaunten Mama Sarah (27) um die Wette – aber gerade in solchen Momenten kullern bei der 26-Jährigen tatsächlich auch die Tränchen, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Sie lacht so gerne. Sie ist die ganze Zeit nur am Grinsen und am Lachen [...]. Und wenn sie so herzlich lacht, dann fange ich auch schon mal an zu weinen, weil ich das so emotional finde, weil sie sich so schnell entwickelt.”



