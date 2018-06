Sie haben es getan: Ex-Bachelor Leonard Freier (33) und seine Caona haben sich das Jawort gegeben.Obwohl der Bräutigam im Vorfeld tierisch nervös war, nahm er sich an seinem Hochzeitstag sogar Zeit für seine Fans und gab ihnen in seiner Instagram-Story zahlreiche Backstage-Einblicke preis... So präsentierte der 33-Jährige nicht nur seine schicken Hochzeitsoutfits, auch auf die Kulisse konnten die User einen Blick werfen.



