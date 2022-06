Leonard Freier (37) ist ein Vollblut-Papa! Er dufte im vergangenen Februar sein zweites Kind auf der Welt begrüßen: Nach der Geburt ihrer Tochter 2015 bekam seine Frau Caona einen Sohn namens Amilio Emiliano. Der ehemalige Bachelor ist ganz vernarrt in sein Baby und auch die große Schwester Aurora geht in ihrer neuen Rolle voll auf. Im Promiflash-Interview verriet Leo jetzt, dass er in seinem Alltag als Vater vor nichts zurückschreckt.

"Ich liebe meine Kids absolut und ich mache alles", stellte er gegenüber Promiflash klar. Leo habe schon Aurora die Windeln gewechselt und mache das auch bei Amilio: "Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit." Die Schreie des Babys, das Füttern, das Saubermachen – das gehöre eben alles einfach zum Leben mit Kindern dazu. "Es ist alles schön, auch wenn es mal stinkt", erklärte die TV-Bekanntheit liebevoll.

Ihm sei es einfach ganz wichtig, alles mit seiner Frau zusammen zu machen. "Wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn einer mal müde ist und nicht aufstehen kann, dann macht es halt der andere", erklärte Leo die Arbeitsteilung. Das sei einfach das Tolle an seiner Beziehung.

Anzeige

Instagram / caona.freier Ex-Bachelor Leonard Freier mit seiner Frau Caona

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Leonard Freier bei der GALA Launch-Party im Juni 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / caona.freier Leonard und Caona Freier, Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de