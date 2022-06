Ist Leonard Freier (37) mittlerweile in seinem neuen Alltag angekommen? Der Ex-Bachelor und seine Frau Caona sind im Februar erneut Eltern geworden. Nach ihrer Tochter Aurora durften die Eheleute nun einen Sohn namens Amilio Emiliano auf der Welt begrüßen. Mittlerweile ist der Kleine schon vier Monate alt. Im Gespräch mit Promiflash gab Leo nun ein süßes Papa-Update – und schwärmte dabei von der Entwicklung seines jüngsten Kindes!

"Es ist tatsächlich Wahnsinn", erzählte der ehemalige Rosenkavalier total glücklich im Interview mit Promiflash bei der GALA Launch-Party in Berlin. Amilio könne sich mittlerweile schon drehen und fange sogar schon an zu krabbeln. "Es ist irre, so etwas zu beobachten, diese Entwicklung – auch wie schnell das geht", gab Leo ehrlich zu. Manchmal finde er es aber auch erschreckend: "Da wird er auf den Bauch gesetzt und dann dreht er sich einmal komplett alleine um."

An den Alltag mit zwei Kindern hat sich der 37-Jährige mittlerweile aber schon gut gewöhnt. "Ich bin unglaublich glücklich. Es ist wundervoll, Vater von zwei wundervollen Kindern jetzt zu sein. Ich bin dankbar – aber ich schlafe einfach nicht mehr", witzelte Leo abschließend.

Anzeige

SplashNews / ActionPress Ex-Bachelor Leonard Freier mit seiner Frau Caona

Anzeige

AEDT / ActionPress Leonard Freier, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Instagram / caona.freier Leonard und Caona Freier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de