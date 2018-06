Leonard Freier (33) und seine Partnerin Caona haben sich endlich getraut! Seit Wochen fiebert der ehemalige Bachelor auf die Hochzeit mit der Blondine hin. In den vergangenen Wochen ließ der TV-Star seine Community auf sämtlichen Social-Media-Kanälen an den Vorbereitungen für den großen Tag teilhaben. Heute war der entscheidende Moment dann gekommen: Vor einer romantischen Kulisse in Brandenburg gaben sich die beiden das Jawort – Promiflash war live vor Ort!

Bei strahlendem Sonnenschein wartete Leonard in seinem dunkelroten Anzug vor dem Schloss Wulkow auf seine Herzdame: Als Caona dann endlich in ihrem Traum aus Weiß zum Altar schritt, war der einstige Rosenkavalier hin und weg von seiner Braut. Die entscheidende Frage, ob der 33-Jährige gemeinsam mit ihr den Bund der Ehe eingehen möchte, beantwortete der einstige Rosenkavalier mit einem bestimmten "Ja, ich will".

Nicht nur die Familie des Paares konnte dieses Romantikfeuerwerk hautnah miterleben. Auch einige prominente Freunde des Duos waren bei der Zeremonie anwesend. So fieberten unter anderem Denise Temlitz, Niklas Schröder (29) und Sebastian Fobe (32) vor Ort mit den beiden mit.

Instagram / leonard.freier Caona und Leonard Freier bei ihrer Hochzeit

Instagram / caona_m Caona und ihr Vater auf dem Weg zum Altar

Instagram / leonard.freier Leonard Freier und seine Partnerin Caona

