Zweifach-Papa: So hat sich Leonard Freiers Leben verändert!

Wie hat sich das Leben von Leonard Freier (37) verändert? 2016 suchte Leonard im TV als Bachelor nach der großen Liebe. Mit der Siegerin der Show Leonie Pump hielt es jedoch nicht lange. Schon vor der Show war der Ex-Bachelor erstmals Vater geworden: Töchterchen Aurora hatte er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Caona bekommen, mit der er dann schließlich auch wieder zusammenkam. Anfang dieses Jahres krönte Söhnchen Amilio Emiliano ihr Familienglück. Seitdem hat sich einiges in Leonards Leben verändert, wie er nun zugab!

Im Rahmen der Eröffnung von "Weihnachten im Tierpark" in Berlin sprach der 37-Jährige mit Promiflash über seine Rolle als zweifacher Familienvater: "Ich schlafe gar nicht mehr und ich trinke noch mehr Espresso." Auch in Sachen Weihnachtsfest gibt es seit dem Familienzuwachs so einiges, das nun anders gehandhabt wird: "Seit ich Kinder habe, bin ich absolut ein Weihnachtsmensch geworden. Vorher ist das immer an mir vorbeigegangen. Ich habe dem nicht weiter Beachtung geschenkt."

Jedoch wird nun das Fest der Liebe im Hause Freier ganz besonders zelebriert, wie er gestand: "Aber jetzt, die letzten Jahre, war es immer was ganz Besonderes für uns als Familie. Und wir schmücken jedes Jahr das Haus, den Garten. Wir backen Plätzchen, also das komplette Programm – alles, was dazu gehört."

