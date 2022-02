Leonard Freier (37) ist jetzt stolzer Zweifach-Papa! Der ehemalige Bachelor und seine Frau Caona überraschten ihre Fans am Donnerstag mit dieser Neuigkeit: Ihr Sohn Amilio Emiliano hat das Licht der Welt erblickt – und zwar elf Tage früher als geplant. Mittlerweile durfte auch schon Töchterchen Aurora ihren kleinen Bruder kennenlernen. Gegenüber Promiflash verriet Leo jetzt, wie das erste Aufeinandertreffen der beiden war!

"Sie wollte schon so lange eine große Schwester sein", schwärmte der 36-Jährige im Promiflash-Interview. Aurora habe sich während Caonas Schwangerschaft die ganze Zeit total darauf gefreut, ihren Bruder endlich kennenzulernen."Als Amilio dann zur Welt kam, konnte sie es kaum erwarten, dass er nach Hause kommt", führte Leo weiter aus. In ihrer neuen Schwesternrolle scheint die Kleine jedenfalls voll aufzugehen: "Jetzt ist sie immer bei ihm und möchte ihn am liebsten den ganzen Tag im Arm halten."

Trotz der Frühgeburt geht es der frischgebackenen Zweifach-Mutter und dem Neugeborenen gut. "Amilio ist ein aufgeweckter und glücklicher kleiner Junge", berichtete der gebürtige Berliner freudestrahlend im Interview. Seine Caona sei sogar ziemlich froh darüber, dass der Kleine elf Tage früher zur Welt kam. "Sie hatte keine leichte Schwangerschaft", meinte Leo abschließend.

Chris Emil Janßen / ActionPress Caona und Leonard Freier im Juni 2019 in Hamburg

Instagram / caona.freier Caona und Leonards Baby

Instagram / caona.freier Ex-Bachelor Leonard Freier mit seiner Frau Caona

