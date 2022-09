Seine Frau ist Influencerin: Was sagt Leonard Freier dazu?

Ist Caona Freiers Influencer-Dasein für Leonard Freier (37) ein Problem? Der Gastronom suchte als Bachelor 2016 nach seiner Mrs. Right – mit seiner Gewinnerin Leonie Pump sollte es aber nicht für die Ewigkeit sein. Stattdessen kam er wieder mit seiner großen Liebe Caona zusammen, mit der er inzwischen zwei Kinder hat. Sie teilt im Gegensatz zu ihm regelmäßig Updates über ihr Privatleben auf Social Media und arbeitet zum Teil sogar als Influencerin. Um Leonard ist es im Netz hingegen ziemlich ruhig geworden. Wie findet er Caonas Online-Präsenz?

Im Promiflash-Interview beim AEDT-Sommerfest in der Bellucci Bar in Berlin verriet der 37-Jährige: "Ich habe damit kein Problem, wenn sie mich auf Instagram miteinbezieht. Ich sehe da nur keinen Mehrwert für mich persönlich." Er finde es sogar toll, dass seine Liebste das mache und versuche, eben diesen Mehrwert mitzugeben. Ihm sei nur wichtig, dass ihre Kinder nicht gezeigt werden. Zudem betonte Leonard, dass er kein Interesse daran habe, wieder aktiver im Netz zu werden und mehr Follower zu generieren: "Inzwischen ist auch seitens TV relativ wenig Interesse an mir, ich habe die letzten Jahre dahingehend ja nichts gemacht."

Auch wenn Leonard auf Instagram und Co. keine privaten Details ausplaudert, gab er gegenüber Promiflash ein kleines Familien-Update: "Abgesehen davon, dass wir wenig schlafen, ist alles super. Es ist wundervoll, aber auch eine anstrengende Situation." Immerhin hat ihre Tochter Aurora erst Anfang dieses Jahres das Licht der Welt erblickt. Ein drittes Kind kommt für den Restaurantbesitzer momentan nicht infrage: "Nachdem wir jetzt wirklich schlaflose Nächte hatten – jetzt ein drittes Kind, ich weiß nicht, wie das zu schaffen wäre. Wir werden sehen."

ActionPress Caona und Leonard Freier im Mai 2019

ActionPress Leonard Freier beim AEDT-Sommerfest 2022

ActionPress Caona und Leonard Freier im September 2019 in Berlin

