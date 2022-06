Kommt bei Leonard (37) und Caona Freier die Zweisamkeit zu kurz? Im Februar hießen der ehemalige Bachelor und seine Frau ihr zweites Baby willkommen. Nach Töchterchen Aurora durfte das Paar schließlich einen Jungen begrüßen – den kleinen Amilio Emiliano. Die Entwicklung seiner Kids zu beobachten, bereitet dem einstigen Rosenkavalier große Freude. Doch Promiflash verriet Leo nun: Zeit zu zweit gibt es im Eltern-Alltag kaum mehr!

"Es ist tatsächlich so, dass die Zeit als Paar untergeht. Das muss man ehrlich sagen", räumte der 37-Jährige im Promiflash-Interview bei der GALA Launch-Party in Berlin ein. Vor allem, solange ihr Sohn noch so klein ist, würden er und Caona nur selten Zweisamkeit genießen. "Wir haben natürlich Zeit als Familie, die nutzen wir auch bewusst, das ist auch schön, aber das Paarsein geht halt irgendwie oft unter", erklärte er.

Vor wenigen Tagen feierten die beiden ihren vierten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass gönnten sich die Zweifach-Eltern aber eine kleine Auszeit zu zweit – erstmals seit der Geburt ihres Nesthäkchens. "Es war der perfekte Tag, Massage, Sauna, totales Wellness- und Spa-Programm, abends schön essen gehen – es war wundervoll", schwärmte Leo. In nächster Zeit werde es allerdings schwierig sein, das zu wiederholen.

Instagram / caona.freier Caona und Leonard Freier

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Caona und Leonard Freier bei der Premiere des Musicals "Mamma Mia!"

Instagram / leonard.freier Leonard Freier mit seiner Frau Caona

