Erstes Weihnachten zu viert: Leonard Freier freut sich drauf

Leonard Freier (37) kann es kaum erwarten. Im Februar dieses Jahres durften sich der ehemalige Bachelor und seine Frau Caona über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen. Nach Töchterchen Aurora ist nun auch der kleine Amilio Teil der Familie. In wenigen Tagen steht dem neuen Familienmitglied auch schon sein erstes Weihnachtsfest bevor. Wie Leonard im Promiflash-Interview verriet, mache das die Feiertage noch schöner.

"Ich freue mich riesig darauf. Es war die letzten Jahre schon immer wunderschön, mit Aurora Weihnachten zu feiern. Jetzt ist Amilio auch noch bei uns. Das wird unser erstes gemeinsames Weihnachtsfest und wir freuen uns unglaublich", schwärmte der zweifache Vater im Gespräch mit Promiflash bei der Eröffnung von "Weihnachten im Tierpark". Für den 37-Jährigen habe das Weihnachtsfest als Vater eine ganz neue Bedeutung bekommen. "Die Beleuchtung, die Musik. Man ist einfach glücklich. Man hat ein innerliches Glücksgefühl, Freude, kann man kaum beschreiben", erzählte der TV-Star.

Doch wie verbringen Leonard und seine Familie die Adventszeit? "Wir haben eigentlich immer ein straffes Programm zur Weihnachtszeit. Wir gehen in den Tierpark, wir gehen auf Weihnachtsmärkte, wir besuchen Freunde in anderen Städten und schauen uns da die Weihnachtsmärkte an", plauderte der Berliner aus. Zudem feiere die vierköpfige Familie neben dem Weihnachtsfest auch viele Familiengeburtstage – wie auch den von Tochter Aurora am 23. Dezember. "Das heißt, wir haben echt volles Programm", lachte Leonard.

